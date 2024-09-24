Мост через реку Пахру в Подольске отремонтировали

Ремонт моста через реку Пахру завершился вблизи подольского поселка Поливаново. В Минтрансе Подмосковья сообщили, что движение полностью открыто для автомобилистов и пешеходов.

«После ремонта проезд более 500 жителей стал комфортнее. Мост связывает поселок Поливаново и поселок санатория „Родина“ между собой, позволяет комфортно и безопасно добраться до Троицкого района Москвы», — пояснил заместитель председателя правительства Подмосковья Алексей Гержик.

Дорожники заменили консоли тротуаров, перильное и металлическое ограждения, отремонтировали швы, водоотводные трубы и гидроизоляцию, а также укрепили конусы береговых опор.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о 35 дорожных проектах, которые завершат к концу года.

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