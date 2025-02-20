Мост через реку Ламу у деревни Гарутино отремонтируют в Волоколамске

Глава муниципального округа Наталья Козлова и ее первый заместитель Сергей Шорников выехали на место, чтобы оценить состояние сооружения. По результатам осмотра было принято решение о ремонте моста.

Ежедневно по мосту через Ламу проезжают жители деревни Гарутино. Этот маршрут выбирают также работники сельскохозяйственного предприятия, которое расположено неподалеку.

Руководитель Волоколамского округа отметила, что проект капитального ремонта мостового сооружения необходимо разработать в текущем году, а сами работы провести в следующий программный период.

Модернизация также коснется дороги, ведущей от съезда в село Ярополец до моста и от него — к деревне Гарутино. «Сделаем ее более удобной для водителей уже в этом году», — пообещала Наталья Козлова.

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