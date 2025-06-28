Мост через реку Клязьма построят в поселке Пироговский в Мытищах в 2028 году

В соответствии с заключенным государственным контрактом, АО «Московская инженерно-строительная компания» начала строительство нового моста через реку Клязьма в поселке Пироговский. Сейчас на строительной площадке проводятся подготовительные работы.

Организуются складские территории для хранения материалов, конструкций и оборудования, устанавливается ограждение, а также осуществляется перенос инженерных сетей и коммуникаций, которые пересекают зону строительства.

Государственным заказчиком выступает ГКУ МО «Дирекция дорожного строительства», курирует проект Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Возведение моста через реку Клязьму станет важным шагом в развитии транспортной системы Московской области, обеспечив удобное сообщение между населенными пунктами и повысив качество жизни местных жителей.

Завершение всех строительно-монтажных работ планируется к маю 2028 года.