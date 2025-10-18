Мост через Малаховское озеро в Люберцах откроют для пешеходов в декабре

Пешеходный мост через Малаховское озеро в городском округе Люберцы возводят по просьбам местных жителей. Строительство планируют завершить к концу текущего года.

Работы проводят в рамках реализации проекта «Формирование комфортной среды». Специалисты выполнили заливку фундаментной плиты, а сейчас армируют каркасы опор. Помимо этого, собрали понтонную переправу, смонтировали механизмы для надвижки пролетов мостового сооружения. Работы идут с опережением графика.

По словам главы городского округа Люберцы Владимира Волкова, сейчас, чтобы попасть с одного берега водоема на другой, необходимо сделать большой крюк.

«Когда губернатор Андрей Воробьев посещал парк „Малаховское озеро“, жители просили соединить берега и построить мост. И работы уже активно выполняют», — отметил руководитель муниципалитета.

Ранее открыли новый пешеходный мост через Черное озеро. Коммуникация связала московский район Некрасовка и городской округ Люберцы. Во время строительства благоустроили территорию вокруг водоема и создали парк «Дружба».