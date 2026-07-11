Мост через Яузу будет отремонтирован в Мытищах

Заместитель главы городского округа Мытищи Иван Яськив провел 9 июля выездную администрацию на улице Станционной, где совместно с председателем Совета депутатов Андреем Гореликовым и представителями профильных управлений обсудил с жителями планы по реконструкции мостового сооружения. На этом участке, являющемся основным маршрутом для жителей при передвижении между частями города, запланированы масштабные работы по организации новой схемы движения.

Мостовое сооружение требует ремонта в связи со значительным износом. В ходе предстоящих работ будет проведена замена нескольких балок, а также усовершенствованы проходы и проезды для удобства маломобильных групп населения. Кроме того, усилен контроль за качеством содержания объекта.

Иван Яськив подчеркнул, что задача на сегодняшний день — поддержать конструкцию в нормативном состоянии. Все работы направлены на повышение безопасности и комфорта для жителей, использующих данный мост ежедневно.

Встреча прошла в формате открытого диалога, жители получили разъяснения по планируемым мероприятиям и срокам их реализации. Администрация продолжит держать ситуацию на контроле.