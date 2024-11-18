Мособлконтроль напомнил об изменениях по обжалованию постановлений

Главное контрольное управление Московской области информирует о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях, которые вступили в силу с 29 октября 2024 года. Нововведения касаются порядка исчисления срока обжалования постановлений.

Согласно новым правилам, граждане смогут подавать жалобы на постановления по делам об административных правонарушениях, которые еще не вступили в силу, в течение 10 календарных дней с момента вручения или получения их копии.

Ранее срок рассчитывался в сутках, что иногда создавало проблемы, так как согласно позиции Верховного суда Российской Федерации последний день подачи жалобы, попадающий на нерабочий день, не переносили.

Теперь, если срок для подачи жалобы на постановление заканчивается в нерабочий день, последний день обжалования сдвигается на первый рабочий день.