Мособлводоканал заменил участок водопровода на улице Брюхнова в Новоазовске

Специалисты Мособлводоканала продолжают участвовать в восстановлении коммунальной инфраструктуры Донецкой Народной Республики. На минувшей неделе бригады выполнили комплекс работ по ремонту систем водоснабжения и водоотведения в Новоазовске.

Одним из ключевых объектов стал водопровод на улице Брюхнова, где заменили аварийный участок протяженностью 86 метров. Вместо изношенных коммуникаций проложили новый трубопровод, что позволит повысить надежность системы и обеспечить жителей стабильным водоснабжением.

Всего за неделю специалисты провели 11 технологических мероприятий, направленных на поддержание бесперебойной работы коммунальной инфраструктуры.

Помимо замены трубопровода, были установлены ремонтные муфты для устранения локальных повреждений на сетях, выполнена промывка оборудования канализационных насосных станций, отремонтирована запорная арматура в колодцах и заменены обратные клапаны на объектах КНС.