Мособлводоканал заменил участок водопровода на улице Близнюкова в Новоазовске
Специалисты Мособлводоканала продолжают восстанавливать коммунальную инфраструктуру Новоазовского муниципального округа Донецкой Народной Республики. В июне сотрудники предприятия выполнили 82 комплекса работ, направленных на модернизацию систем водоснабжения и водоотведения.
Эти мероприятия проводят в рамках программы по восстановлению инженерных сетей региона.
Каждую неделю аварийно-восстановительные бригады ремонтируют водопроводные и канализационные сети, меняют изношенные участки трубопроводов, обслуживают запорную арматуру, восстанавливают водопроводные колодцы, а также очищают канализационные колодцы и проводят профилактику оборудования канализационных насосных станций.
За минувший месяц специалисты капитально отремонтировали участок магистрального водовода в Новоазовске между улицами Брюхнова и Гриценко, заменив 24 метра трубопровода диаметром 200 миллиметров и установив новую запорную арматуру.
Также рабочие заменили 15-метровый участок водопровода на улице Близнюкова с использованием современных полимерных труб, модернизировали скважину в микрорайоне Еланчик, где установили новое насосное оборудование, и обновили 115-метровый участок водопровода на улице Шмидта.
Работы продолжаются и сейчас. Только за последнюю неделю специалисты выполнили 16 мероприятий, включая ремонт трубопровода, обслуживание насосного оборудования канализационной насосной станции № 1, очистку канализационных колодцев и частичную замену водопроводной сети на улице Брюхнова.
Восстановление коммунальной инфраструктуры остается одной из ключевых задач, от решения которой зависят надежность работы инженерных систем и создание комфортных условий для жителей Новоазовского округа.