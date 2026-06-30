Мособлводоканал заменил участок водопровода на улице Близнюкова в Новоазовске

Специалисты Мособлводоканала продолжают восстанавливать коммунальную инфраструктуру Новоазовского муниципального округа Донецкой Народной Республики. В июне сотрудники предприятия выполнили 82 комплекса работ, направленных на модернизацию систем водоснабжения и водоотведения.

Эти мероприятия проводят в рамках программы по восстановлению инженерных сетей региона.

Каждую неделю аварийно-восстановительные бригады ремонтируют водопроводные и канализационные сети, меняют изношенные участки трубопроводов, обслуживают запорную арматуру, восстанавливают водопроводные колодцы, а также очищают канализационные колодцы и проводят профилактику оборудования канализационных насосных станций.

За минувший месяц специалисты капитально отремонтировали участок магистрального водовода в Новоазовске между улицами Брюхнова и Гриценко, заменив 24 метра трубопровода диаметром 200 миллиметров и установив новую запорную арматуру.

Также рабочие заменили 15-метровый участок водопровода на улице Близнюкова с использованием современных полимерных труб, модернизировали скважину в микрорайоне Еланчик, где установили новое насосное оборудование, и обновили 115-метровый участок водопровода на улице Шмидта.

Работы продолжаются и сейчас. Только за последнюю неделю специалисты выполнили 16 мероприятий, включая ремонт трубопровода, обслуживание насосного оборудования канализационной насосной станции № 1, очистку канализационных колодцев и частичную замену водопроводной сети на улице Брюхнова.

Восстановление коммунальной инфраструктуры остается одной из ключевых задач, от решения которой зависят надежность работы инженерных систем и создание комфортных условий для жителей Новоазовского округа.