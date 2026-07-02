Мособлводоканал устранил около 1,3 тысячи засоров канализации в июне

В июне специалисты Мособлводоканала устранили 1 298 засоров на сетях водоотведения региона. Работы проводили для того, чтобы коммунальная инфраструктуры региона функционировала стабильно.

Ликвидация засоров зачастую требует применения специализированной техники. Для прочистки трубопроводов аварийные бригады используют каналопромывочные и илососные машины, а также другой специализированный транспорт, позволяющий эффективно устранять сложные засоры, с которыми невозможно справиться вручную.

Основной причиной подобных аварийных ситуаций остается неправильная эксплуатация канализации. Чаще всего проблемы возникают из-за попадания в систему влажных салфеток, тряпок и других материалов, которые не растворяются в воде или разлагаются слишком медленно.

Их скопление приводит к образованию плотных засоров, устранение которых в отдельных случаях требует временного ограничения подачи воды и проведения дополнительных ремонтных работ.

В Мособлводоканале призвали жителей Подмосковья соблюдать правила пользования канализацией и не выбрасывать в унитаз влажные салфетки, текстиль, строительный мусор, остатки пищи и другие бытовые отходы, используя для их утилизации контейнеры для мусора. Это поможет снизить количество засоров и обеспечить бесперебойную работу системы водоотведения.