Мособлводоканал провел еще 500 восстановительных работ на сетях в Подмосковье

За неделю специалисты Мособлводоканала провели 512 восстановительных работ на коммунальных сетях в Подмосковье. Они ремонтировали трубы и коллекторы, чтобы обеспечить качественное водоснабжение жителей.

Как рассказали в МинЖКХ Подмосковья, за неделю специалисты провели 34 мероприятия по ремонту сетей. Они прошли в Электростали, Павловском Посаде, Орехово-Зуеве, Богородском округе, Лосино-Петровском и Шатуре.

Кроме того, было устранено семь нарушений на коллекторах в Электростали, Орехово-Зуеве, павловском Посаде и Шатуре. Еще в 13 местах промыли системы холодного водоснабжения.

Также коммунальщики отремонтировали 38 колодцев, устранили более 300 засоров на внутриквартальных сетях водоотведения, заменили насосное оборудование на 41 канализации и очистных сооружениях.