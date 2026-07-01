Мособлводоканал провел более 20 работ на водозаборных узлах Подмосковья в июне

В Подмосковье продолжается подготовка объектов водоснабжения к периоду повышенного потребления воды и предстоящему осенне-зимнему сезону. В связи с этим специалисты Мособлводоканала усилили работы по техническому обслуживанию водозаборных узлов.

За второй квартал года на объектах выполнили 54 регламентных и профилактических мероприятия, из которых 21 пришелся на июнь. Работы направлены на обеспечение стабильной и бесперебойной подачи питьевой воды жителям региона.

После отопительного сезона наши водоканалы провели анализ состояния сетей и выявили наиболее уязвимые участки. На основе этих данных для каждого муниципалитета сформирован план работ. Всего в этом году запланирована замена 1 602 единиц запорной арматуры, установка 148 частотных преобразователей и промывка более 1 тыс. резервуаров чистой воды. Все мероприятия должны быть завершены до 30 сентября.

Комплексное обслуживание водозаборных узлов включает широкий перечень технологических операций. Специалисты промывают и прокачивают артезианские скважины, проводят диагностику, обслуживание и замену погружных насосов, проверяя их производительность и рабочие характеристики.

Особое внимание уделяют резервуарам чистой воды. Их очищают от накопившихся отложений, ржавчины и биологических загрязнений, после чего проводят дезинфекцию специальными составами, позволяющими исключить развитие бактерий.

Работы также выполняют на станциях водоподготовки, где промывают системы фильтрации, удаляющие из воды железо, марганец и другие примеси, а при необходимости заменяют фильтрующие элементы для восстановления эффективности очистки.

Кроме того, специалисты проверяют исправность электрооборудования, контролируют работу датчиков уровня воды, манометров, реле давления и автоматизированных систем управления насосными агрегатами. Комплекс этих мероприятий позволяет повысить надежность объектов водоснабжения и минимизировать риск сбоев в работе системы.