Мособлводоканал провел 56 промывок сетей холодного водоснабжения с начала сезона

Мособлводоканал обслуживает сеть холодного водоснабжения, длина которой превышает две тысячи километров. Для поддержания пропускной способности труб специалисты регулярно проводят их очистку от накопившихся отложений и продуктов коррозии.

В рамках подготовки к осенне-зимнему сезону уже выполнено 56 процедур по очистке трубопроводов. Министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев сообщил, что после отопительного сезона водоканалы провели анализ состояния сетей и выявили наиболее уязвимые участки. На основе этих данных для каждого муниципалитета сформирован план работ.

«Всего в этом году запланирована замена 1 602 единиц запорной арматуры, установка 148 частотных преобразователей и промывка более тысячи резервуаров чистой воды. Все мероприятия должны быть завершены до 30 сентября», — сказал министр.

Для очистки трубопроводов используется метод гидропневматической промывки. Специализированная техника создает кратковременный напор воды под повышенным давлением, который вымывает загрязнения со стенок магистральных и распределительных труб.

Во время проведения мероприятий жители могут столкнуться с временными неудобствами: снижением давления в кранах и ухудшением качества воды. Обо всех плановых отключениях население заранее информируется через официальные каналы связи предприятия и управляющие организации. После завершения процедуры специалисты проводят забор проб и лабораторный анализ, чтобы убедиться в восстановлении нормативных показателей качества воды.