Мособлводоканал поставил жителям 27 млн кубометров питьевой воды с начала года

С начала года специалисты Мособлводоканала обеспечили подачу 27,4 миллиона кубометров питьевой воды в многоквартирные дома и социальные учреждения девяти городских округов Подмосковья. Предприятие остается крупнейшим региональным оператором в сфере водоснабжения, обеспечивая бесперебойную работу коммунальной инфраструктуры.

Водоснабжение осуществляют за счет водозаборных комплексов, куда вода поступает из глубоких слоев через артезианские скважины. Перед подачей потребителям ресурс проходит полный цикл подготовки, включающий очистку, фильтрацию и обеззараживание, после чего распределяется по сетям.

Параллельно с обеспечением жителей качественной питьевой водой предприятие продолжает модернизировать коммунальную инфраструктуру. В регионе обновляют объекты водоснабжения, внедряют современные технологии и решения, повышающие надежность инженерных сетей и эффективность работы очистных сооружений.

Важным условием дальнейшего развития системы остается своевременная оплата коммунальных услуг. Полученные средства направляются на проведение ремонтных работ, обновление оборудования и реализацию проектов по модернизации, что позволяет поддерживать стабильное водоснабжение потребителей.