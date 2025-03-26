«Мособлпожспас» потушил горящую квартиру в Люберцах

Работники 231-й пожарно-спасательной части «Мособлпожспаса» с сотрудниками противопожарной службы ликвидировали возгорание в многоквартирном доме в Люберцах. Сообщение с просьбой о помощи поступило в единую службу экстренных вызовов Система-112.

Пожар возник в квартире на втором этаже в рабочем поселке Томилино, сообщают в пресс-службе ведомства. Дым заполнил все помещение, возникла угроза перехода огня к соседям.

Для ликвидации очага от автоцистерн и источников водоснабжения сотрудники «Мособлпожспаса» протянули рукава.

«Тушение пожара осуществлялось огнеборцами с помощью двух ручных стволов: снаружи через окно по установленной трехколенной лестнице и с площадки подъезда через дверь квартиры», — рассказывает заместитель начальника ПСЧ-231 Александр Беспалов.

Благодаря оперативным и слаженным действиям работников возгорание локализовали и ликвидировали.

В пожаре пострадал мужчина 1938 года рождения, его осмотрели врачи, оказали необходимую помощь, а после чего доставили в больницу.