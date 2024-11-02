«Мособлпожспас» напомнил водителям правила безопасности на дорогах осенью

Работники «Мособлпожспаса» напомнили водителям правила безопасности на дорогах в осенний период. Главное — быть предельно внимательными за рулем и не совершать резких маневров.

По словам заместителя начальника ГКУ МО «Мособлпожспас» Игоря Сорокина, осенью начинает раньше темнеть, образуются туманы, а на дорогах появляется ледяная корка. В такую погоду водителям нужно быть особенно бдительными, чтобы не попасть в аварию.

«Особое внимание нужно обращать на техническое состояние машины: проверить дворники, систему торможения, световые приборы. Из-за неисправного освещения во время тумана, проливного дождя или сильной метели человек может не увидеть препятствие на проезжей части», — рассказал Сорокин.

Он добавил, что в дождливую погоду водители вместо слепящего дальнего света должны использовать противотуманные фары. Кроме того, следует заранее проверить состояние тормозных колодок.

«Если ваш автомобиль начинает заносить, то не нужно резко давить на педаль тормоза и выкручивать судорожно руль, так как из-за этого машину может „закрутить“. В таком случае нужно убрать ногу с педали газа и медленно надавить на тормоз», — заключил Сорокин.