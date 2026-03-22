«Мособлпожспас» и полиция спасли потерявшегося в лесу подростка

Спасатели нашли подростка, который потерялся, когда исследовал с друзьями территорию заброшенного промышленного объекта в Талдомском городском округе. Об этом сообщила пресс-служба «Мособлпожспаса».

Трое подростков осматривали объект в лесном массиве. Двое нашли дорогу обратно, а старшеклассник 2009 года рождения не смог выбраться самостоятельно.

Первыми подростка обнаружили сотрудники ППС. Они развели костер для обогрева, благодаря чему пострадавший не успел серьезно переохладиться. Спасатели совместно с полицейскими эвакуировали подростков из леса.

Ранее подмосковные пожарные спасли жительницу Ногинска 1965 года рождения. Страдающая от сахарного диабета женщина почувствовала себя плохо и не могла открыть дверь. Дочь вызвала спасателей, которые вскрыли дверь квартиры, преодолев сложную систему запоров.