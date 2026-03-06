Мособллес начнет проверки пожарного инвентаря на лесных участках

Специалисты ГАУ МО «Мособллес» приступили к проведению плановых проверок пунктов сосредоточения пожарного инвентаря у арендаторов лесных участков. Эти мероприятия организованы в рамках подготовки к предстоящему пожароопасному сезону и направлены на контроль за соблюдением правил пожарной безопасности в лесных массивах.

Во время проверок эксперты осматривают состояние и работоспособность противопожарного оборудования, включая лопаты, топоры, ведра и другое специализированное снаряжение. Особое внимание уделяется наличию и срокам годности огнетушителей.

Пункты сосредоточения пожарного инвентаря играют ключевую роль в оперативном реагировании на возможные возгорания в лесах. Их своевременное укомплектование и поддержание оборудования в исправном состоянии позволяют арендаторам лесных участков быстро приступить к тушению огня на начальной стадии и предотвратить распространение пожара.

Подобные проверки проводятся ежегодно перед началом пожароопасного сезона и являются важной мерой по обеспечению пожарной безопасности и сохранению лесных ресурсов.