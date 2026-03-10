Мособлконтроль проверит администрирование доходов бюджета региона

Главное контрольное управление Подмосковья проверит деятельность Министерства государственного управления, информационных технологий и связи региона. Специалисты оценят, как ведомство исполняет полномочия по администрированию доходов.

Мероприятия затронут работу министерства, которое выступает главным администратором восьми видов доходов. В минувшем году в бюджет региона поступило свыше 54 миллионов рублей.

Сотрудники Мособлконтроля проанализируют нормативные правовые акты, регулирующие администрирование, и сопоставят их с требованиями законодательства России.

Также ревизоры оценят, насколько четко Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области соблюдает требования при работе с бюджетными поступлениями.

По итогам контрольных мероприятий специалисты сделают вывод, соответствует ли действующая в ведомстве система положениям бюджетного законодательства.