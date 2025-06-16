Мособлконтроль напомнил о преимуществах обществ инвалидов в Подмосковье

Мособлконтроль напомнил о необходимости преимущества при закупках обществами, созданных организациями инвалидов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Сейчас такие структуры по решению антимонопольного органа не имеют преимуществ, которые установлены частью 2 статьи 29 Закона о контрактной системе для организаций инвалидов. Однако Верховный суд рассмотрел жалобу и отменил данное решение. Теперь региональные отделения для людей с ограниченными возможностями наравне в всероссийскими тоже могут воспользоваться льготами.

Ранее в Подмосковье запустили сервис для оформления губернаторской стипендии детям с ОВЗ. Выплаты ожидаются в последнем квартале 2025 года.