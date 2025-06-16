Сервис для оформления губернаторской стипендии детям с ОВЗ запустили в Подмосковье

На портале госуслуг Московской области появилась новая возможность для семей, воспитывающих детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. Теперь подать заявление на именную стипендию губернатора можно в цифровом формате.

Услуга доступна родителям и законным представителям. Для оформления потребуется стандартный пакет документов: удостоверение личности заявителя, свидетельство о рождении ребенка (или паспорт для подростков старше 14 лет), справка о медико-социальной экспертизе, заключение психолого-медико-педагогической комиссии, а также подтверждение учебных достижений за прошлый год.

«В нашем регионе такую стипендию получают более 300 детей. Мы стремимся создать максимально доступные условия для оформления заявлений», — пояснила вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.

Рассмотрение обращения занимает не более трех рабочих дней при условии предоставления полного комплекта документов.

Прием заявлений продлится до 30 июля, а итоговый список стипендиатов сформируют до конца августа. Выплаты запланированы на последний квартал 2025 года.

Полный перечень требований и электронная форма заявления доступны на региональном портале госуслуг.