Мособлизбирком напомнил СМИ об аккредитации на выборах 6-8 сентября

Журналисты должны пройти аккредитацию для присутствия на выборах в Подмосковье 6–8 сентября. О том, для чего нужна эта процедура, рассказали в Мособлизбиркоме.

Аккредитация дает возможность журналистам находиться в помещениях для голосования, присутствовать при выездных процедурах, а также наблюдать за подсчетом голосов и перемещением избирательных бюллетеней в сейф-пакеты. Кроме того, они смогут вести фото- и видеосъемку, присутствовать на заседаниях избирательных комиссий и ознакомиться с протоколами об итогах голосования.

Подать заявку на прохождение аккредитации можно по ссылке.

С 6 по 8 сентября в Подмосковье пройдут выборы в Совет депутатов городских округов. Ранее Мособлизбирком провел обучающий семинар о принципах работы дистанционного голосования.

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