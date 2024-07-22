Принципы работы ДЭГ на выборах 6-8 сентября обсудили на семинаре в Подмосковье

Фото: Медиасток.рф

Выборы в органы местного самоуправления пройдут в Подмосковье с 6 по 8 сентября. На нем будут использовать дистанционный формат голосования. О принципах его работы поговорили на тематическом семинаре, рассказали в Мособлизбиркоме.

Семинар для председателей подмосковных территориальных избирательных комиссий прошел 19 июля. Спикером выступил начальник информационного центра Мособлизбиркома Михаил Ягубов. Он рассказал о возможных проблемах, работе горячей линии, алгоритмах действий сотрудников комиссий и проанализировал опыт прошлых кампаний.

На встрече также подняли вопросы помощи избирателям при участии в ДЭГ.

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