Принципы работы ДЭГ на выборах 6-8 сентября обсудили на семинаре в Подмосковье

Выборы в органы местного самоуправления пройдут в Подмосковье с 6 по 8 сентября. На нем будут использовать дистанционный формат голосования. О принципах его работы поговорили на тематическом семинаре, рассказали в Мособлизбиркоме.
Семинар для председателей подмосковных территориальных избирательных комиссий прошел 19 июля. Спикером выступил начальник информационного центра Мособлизбиркома Михаил Ягубов. Он рассказал о возможных проблемах, работе горячей линии, алгоритмах действий сотрудников комиссий и проанализировал опыт прошлых кампаний.
На встрече также подняли вопросы помощи избирателям при участии в ДЭГ.