Мособлгаз встретился с жителями Клина для обсуждения вопросов газификации

Второй день июля отметился событием для жителей городского округа Клин: компания «Мособлгаз» организовала встречу, на которой обсуждались вопросы газификации. Мероприятие прошло в формате «круглого стола», где профильные специалисты ответили на вопросы жителей. Также гости смогли обратиться напрямую к заместителю генерального директора АО «Мособлгаз» Олегу Тараненко.

В проекте по газификации в муниципалитете участвуют 154 населенных пункта. Интерес к встрече был значительным — на нее пришло более пятидесяти жителей округа.

Вопросы, которые задавали жители, касались газификации населенных пунктов, сроков подключения и техобслуживания газового оборудования.

Олег Тараненко отметил, что выездные встречи помогают не только информировать людей, но и получать обратную связь. Он подчеркнул важность социальной газификации для повышения уровня жизни в регионе. За время реализации проекта в Клину «Мособлгаз» построил 247 километров распределительных газопроводов и газифицировал более двух тысяч домовладений.

Строительные работы в муниципалитете продолжаются. Газопроводы строят в деревнях Мисирево, Сохино, Ясенево и других населенных пунктах. Летом строительство начнется еще в нескольких местах.

Мособлгаз регулярно проводит встречи с жителями Подмосковья. Если вы хотите организовать встречу с руководством предприятия в вашем городе, напишите на электронную почту vopros@mosoblgaz.ru.