Мособлгаз строит новые газовые сети в поселке Запрудня

Проект направлен на расширение газовой инфраструктуры и повышение уровня комфорта для жителей Запрудни. Этот поселок известен с XVI века и до сих пор остается значимым промышленным центром, где работают более 20 предприятий.

Развитие инженерной инфраструктуры соответствует приоритетам программы социальной газификации. Эта программа предусматривает прокладку газопроводов до границ земельных участков без привлечения средств граждан. Она действует на территории Московской области с июня 2021 года и с марта 2022 года — на бессрочной основе. Работы в Запрудне демонстрируют последовательное выполнение обязательств по обеспечению жителей региона доступом к современному энергоресурсу.