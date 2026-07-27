«Мособлгаз» построит новые газовые сети в Шатуре

В рамках Губернаторской программы газификации Подмосковья «Мособлгаз» расширяет газовую инфраструктуру в Шатурском городском округе. Сейчас активные работы идут в селе Андреевские Выселки.

До конца 2026 года газораспределительные сети построят в восьми населенных пунктах округа: деревне Пестовская, селе Филисово, деревне Андреевские Выселки, деревне Воронинская, деревне Гавриловская, деревне Лемешино, деревне Кобелево и деревне Воропино. Реализация проекта позволит впервые подключить к сетевому газоснабжению сотни домохозяйств, которые до этого оставались без централизованного газа.

«Мособлгаз» проложит в указанных населенных пунктах порядка пяти километров новых газовых сетей. После запуска газопровода‑источника местные жители смогут бесплатно подвести газ до границы своего земельного участка в рамках программы Социальной газификации.

Тем, кто планирует подключение, стоит заранее подготовиться: проверить исправность вентиляции и дымоходов, обеспечить свободный доступ к месту ввода газовой трубы, подобрать газовое оборудование с необходимыми сертификатами и подготовить помещение к газификации. Подробнее можно узнать на сайте АО «Мособлгаз».

Для оформления подключения потребуется пакет документов: паспорт, а также документы, подтверждающие право собственности на дом и земельный участок. Отдельные категории граждан могут претендовать на компенсацию расходов — подробности размещены на Региональном портале госуслуг и на сайте Мособлгаза.