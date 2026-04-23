Мособлгаз построит газопровод в Краснозаводске

Специалисты Мособлгаза проводят работы по строительству газопровода высокого и среднего давления в поселке Краснозаводск. Протяженность газопровода составит 1733 метра, также планируется установка газорегуляторного пункта.

Строительство ведется в рамках программы догазификации и должно завершиться с соблюдением всех технических и безопасных норм. Подключить газ к домовладениям планируют в мае 2026 года. В результате работ будут газифицированы 7 частных домов.

Программа догазификации дает жителям возможность подать заявку на подключение к газоснабжению. Для этого адрес должен соответствовать двум критериям: наличие зарегистрированного домовладения и близость к действующему распределительному газопроводу.

Согласно программе, государство финансирует строительство газопровода до границ земельного участка. Подготовка внутридомового газового оборудования и монтаж на участке осуществляются за счет собственника. Услуги по строительству могут быть оказаны как Мособлгазом, так и аккредитованными специализированными организациями.