Мособлгаз строит газопровод в деревне Алешино

Мособлгаз ведет строительство распределительного газопровода длиной почти шесть километров в деревне Алешино Дмитровского округа. Это происходит в рамках губернаторской программы газификации.

Завершить строительство и ввести новые сети в эксплуатацию планируют до конца августа. Первые подключения домов к газу ожидаются в сентябре текущего года.

Специалисты Мособлгаза уже провели встречу с жителями деревни. На встрече они разъяснили порядок подготовки дома к подключению, рассказали о необходимых документах, действующих льготах и мерах поддержки, а также об особенностях подключения внутри участка и в доме.

Совместно с жителями были согласованы дальнейшие этапы взаимодействия. Работа сотрудников направлена на обеспечение доступа жителей к природному газу и создание надежной инфраструктуры.