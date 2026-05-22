Мособлгаз проведет встречи с жителями перед техобслуживанием газовых приборов

АО «Мособлгаз» организует встречи с жителями нескольких городов и поселков Подмосковья. На встречах специалисты ответят на вопросы жильцов перед проведением планового технического обслуживания газовых приборов.

Встречи пройдут по следующим адресам: * 25 мая в 13:00 — город Озеры, 1 микрорайон, дом 26; * 26 мая в 15:00 — Раменский городской округ, поселок Ильинский, улица Октябрьская, дом 68; * 26 мая в 16:00 — город Егорьевск, 1 микрорайон, дом 39; * 27 мая в 15:00 — Раменский городской округ, поселок Электроизолятор, дом 25; * 27 мая в 15:00 — городской округ Люберцы, город Дзержинский, улица Ленина, дом 7; * 27 мая в 17:00 — городской округ Люберцы, поселок Малаховка, Быковское шоссе, дом 28; * 28 мая в 15:00 — город Раменское, улица Левашова, дом 29А; * 28 мая в 16:00 — Раменский городской округ, деревня Тимонино, дом 125; * 29 мая в 13:00 — город Озеры, микрорайон 1А, дом 1; * 29 мая в 15:00 — город Коломна, улица Добролюбова, дом 15; * 29 мая в 16:00 — Раменский городской округ, село Речицы, улица Совхозная, дом 18.

Оценить работу газовых участковых и оставить обращение можно на официальном сайте АО «Мособлгаз» [mosoblgaz.ru](https://mosoblgaz.ru/tech-estimate/).