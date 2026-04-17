«Мособлгаз» проведет техобслуживание Вечных огней в Подмосковье

В преддверии Дня Победы специалисты предприятия «Мособлгаз» начали комплексное техническое обслуживание мемориальных комплексов с Вечным огнем по всей Московской области. В регионе на природном газе работает 71 мемориальная установка «Вечный огонь», 58 из них обслуживает «Мособлгаз».

По словам генерального директора предприятия Игоря Баранова, все мероприятия планируют завершить до 30 апреля. Это необходимо, чтобы к празднику Великой Победы комплексы были в идеальном состоянии.

Работы уже завершили в Ногинске, Серпухове, Жуковском, Раменском, Луховицах и других округах. Аварийные бригады провели осмотр и продувку газопроводов, проверили герметичность соединений и запорной арматуры, очистили компоненты газовых устройств и отрегулировали высоту и стабильность пламени горелки.

В праздничные дни специалисты «Мособлгаза» будут находиться в режиме повышенной готовности, что гарантирует бесперебойную работу Вечных огней во всех городах Подмосковья.