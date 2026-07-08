Мособлгаз представил чат-бот для контроля газовой безопасности в «Максе»

Жители Московской области теперь могут узнать дату планового технического обслуживания газового оборудования через нового чат-бота от Мособлгаза в мессенджере «Макс» . Сервис позволяет взаимодействовать с газораспределительной организацией, не выходя из дома.

С помощью чат-бота пользователи могут уточнить график работ в своем доме, настроить отправку напоминаний о предстоящих проверках и даже передать желаемую дату проведения техобслуживания в случае недопуска мастера ранее. Кроме того, предусмотрена возможность оценить работу слесаря и оставить отзыв или предложение.

Чат-бот не только помогает решать организационные вопросы, но и предоставляет базу знаний по правилам газовой безопасности. В ней есть информация о санкциях за отказ впустить газовщиков и советы, как отличить настоящего сотрудника службы от мошенника.

Запуск чат-бота является частью стратегии цифровой трансформации Мособлгаза, направленной на повышение качества обслуживания клиентов и упрощение взаимодействия между пользователями и специалистами.