Мособлгаз подключил семь тысяч домовладений к газу по президентскому проекту

С начала 2026 года специалисты Мособлгаза активно подключают дома в Подмосковье к централизованному газоснабжению. На сегодняшний день уже семь тысяч домов получили доступ к газу.

Дом Алексея Егорова из деревни Новинки Сергиево-Посадского городского округа стал юбилейным. «Дом купил, а как без газа? Без газа это просто дача. Ничем до этого не отапливали дом, и даже не узнавали, сколько выходило бы за отопление электричеством. Подключили все очень быстро», — поделился впечатлениями Алексей.

В июле компания продолжает строительство новых сетей в 98 населенных пунктах Московской области. С начала года построено уже более 300 километров новых газопроводов.

Министр энергетики Московской области Сергей Воропанов отметил: «В 2026 году по программе социальной газификации, которая реализуется по поручению Президента Владимира Путина, будет подключено около 50 тысяч жителей Подмосковья. Это серьезный шаг к тому, чтобы современное и экологичное топливо стало доступно еще большему числу наших граждан».

Программа социальной газификации предусматривает бесплатное подведение газа до границ земельных участков жителей в уже газифицированных населенных пунктах. Подать заявку на подключение можно через интерактивную карту газификации [на сайте Мособлгаза](https://lkk.mosoblgaz.ru/lkk3/public/connection_map). А на льготную газификацию — на [Региональном портале государственных услуг](https://uslugi.mosreg.ru/services/21649).