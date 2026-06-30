Мособлгаз подключил к природному газу десять домов в деревне Тереньково

В январе 2026 года в десяти домах деревни Тереньково Орехово-Зуевского округа начали подавать природный газ. Населенный пункт подключили к программе догазификации в декабре прошлого года.

Одним из знаковых событий стал пуск газа в доме семьи Тепловых, которые живут в деревне более тридцати лет. Теперь в их доме впервые появился газ, что для них стало началом новой жизни.

За пять лет реализации программы «Социальная газификация» Мособлгаз подвел газ к двум тысячам восьмистам пятидесяти пяти домовладениям в ста девяти населенных пунктах Орехово-Зуевского округа.

Жители населенных пунктов Московской области, где уже проложены газовые сети, могут подать заявку на участие в программе «Социальная газификация». В ее рамках газопровод бесплатно проведут до границы земельного участка.

Если у вас возникнут вопросы по договору догазификации в Московской области, вы можете связаться с «Роботом-секретарем» по телефону +7 (495) 123-20-04 или обратиться в официальные социальные сети филиала АО «Мособлгаз» «Восток» ВКонтакте: https://vk.com/id872953125.