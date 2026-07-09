Мособлгаз подключил к газу 3 тысячи жителей Подмосковья на льготных условиях

За пять лет работы программы социальной газификации Мособлгаз обеспечил газом три тысячи семей в Подмосковье на льготных условиях. Одной из таких семей стала семья Никифоровых из деревни Семибратское городского округа Коломна. Супруги Анна и Игорь воспитывают троих детей.

Игорь поделился своими впечатлениями: «Очень рады, что нас газифицировали! В зиму дом уже будет теплым, это позволит приступить к отделочным работам. Подали заявку через Мосрег, очень быстро ее одобрили. Все сделали бесплатно. Меня сначала даже удивило, что такое вообще возможно. Довольны? Да, очень! Надеюсь, к следующему году закончим с отделкой и наконец въедем в собственный дом».

Президентский проект предусматривает бесплатное подведение газа до границ земельного участка. Для льготников газовое оборудование проводится и внутри участка, а также им компенсируют 80 тысяч рублей на покупку газовых приборов.

Узнать о возможных мерах дополнительной поддержки можно по ссылке.

Подать заявку на льготную газификацию можно через портал государственных услуг.