Занятия по безопасному использованию газа проведут еще в 24 школах Подмосковья

Лето — пора каникул, однако для многих школьников из Подмосковья это также время приобретения полезных знаний. С 2022 года Мособлгаз реализует специальную программу в школах региона. Ее цель — научить детей безопасному обращению с газом дома и познакомить с интересными профессиями в сфере энергетики и ЖКХ.

Программа включает комплекс методических кейсов для трех возрастных групп школьников. Она ориентирована на повышение грамотности, профориентацию и общее развитие детей в игровой форме.

«Наша главная задача — не просто рассказать детям о правилах безопасности, но и показать им, что газовая отрасль — это современные технологии и интересные, востребованные профессии. В этом сезоне программа охватит более 700 школьников из 24 школ региона. Занятия проходят прямо в школьных лагерях дневного пребывания», — рассказал генеральный директор АО «Мособлгаз» Игорь Баранов.

Программа выстроена так, чтобы быть интересной для любого возраста. Обучающие модули постепенно усложняются.

Для младших школьников (1–4 классы) акцент сделан на формирование базовых навыков безопасности. В формате командных эстафет «Знатоки ГазоБЕЗопасности» дети в игровой манере отрабатывают алгоритмы правильного поведения при обращении с газом в быту.

Для средней возрастной категории (7–8 классы) программа делает шаг в сторону профориентации. Школьники участвуют в дистанционном иммерсивном занятии-квесте. Около 600 детей из 24 школ оценили свои надпрофессиональные навыки (софт-скилс) и развивали системное мышление, моделируя работу газовой службы.

Старшеклассники (10 классы) получают возможность погрузиться в профессию на практике во время мобильных профпроб «Кадровый резерв». Они работают с профессиональным оборудованием и муляжами, решают игровые ситуационные кейсы и получают знания о системе газового хозяйства региона.

Таким образом, программа охватывает все возрастные группы, плавно переходя от азов безопасности к выбору будущей профессии. За все время она охватила более 11 тысяч детей.