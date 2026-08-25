Мособлгаз и экстренные службы провели учения в многоквартирном доме в Люберцах

В городском округе Люберцы прошли учения по ликвидации последствий условной аварии в многоквартирном доме. Экстренные службы отработали взаимодействие при взрыве бытового газа с последующим возгоранием.

По легенде тренировки, в поселке Октябрьский во время ремонта житель самовольно изменил подключение газовой плиты и закрыл вентиляционное отверстие. В результате в помещении скопилась взрывоопасная смесь, которая воспламенилась после включения света.

На условный вызов отреагировали экстренные службы. Сообщение о происшествии поступило через номер 112 в Единую диспетчерскую службу, после чего информация была передана специалистам Мособлгаза и другим профильным подразделениям.

В учениях приняли участие сотрудники Мособлгаза, пожарно-спасательных служб, скорой помощи, Люберецкой теплосети, водоканала, управляющей организации, подразделений гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, а также представители народной дружины.

Каждая служба действовала по своему алгоритму и отвечала за определенный участок работ. Специалисты проверили порядок оповещения, прибытия на место происшествия и взаимодействия при ликвидации последствий аварии.

Подобные тренировки позволяют отработать совместные действия служб и сократить время реагирования в случае реальной чрезвычайной ситуации.