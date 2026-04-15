«Мособлэнерго» утвердило план модернизации электросетей

На первом в 2026 году заседании научно-технического совета «Мособлэнерго», которое прошло в первом квартале текущего года в Коломенском филиале компании, был утвержден план пилотного проекта модернизации электросетей. Его реализация запланирована на несколько лет в Серпуховском производственном отделении компании.

Проект предусматривает внедрение систем индикации коротких замыканий, установку современных устройств для определения места повреждения, создание единой системы сбора и анализа данных, а также интеграцию искусственного интеллекта для прогнозирования технологических нарушений в сетях.

Особое внимание уделяется развитию систем защиты от однофазных замыканий на землю. Внедрение современных устройств релейной защиты позволит существенно сократить время ликвидации технологических нарушений и повысить стабильность электроснабжения потребителей.

Министр энергетики Московской области Сергей Воропанов подчеркнул: «Утверждение пилотного проекта в „Мособлэнерго“ с внедрением искусственного интеллекта для прогнозирования технологических нарушений — это прорывное решение».

Научно-технический совет «Мособлэнерго» создан в 2020 году для формирования и реализации стратегии технологического развития компании, внедрения инноваций и повышения эффективности сетевой инфраструктуры. Реализация намеченных планов позволит «Мособлэнерго» вывести качество энергоснабжения на новый уровень, обеспечив надежность и бесперебойность подачи электроэнергии для жителей Подмосковья.