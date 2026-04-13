Мособлэнерго» планирует увеличить количество обслуживаемых СНТ

С начала 2026 года компания «Мособлэнерго» приняла на баланс электросети 14 садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ (СНТ) в Московской области. В планах на год — передача в собственность компании сетевых объектов 25 СНТ.

На сегодняшний день к сетям «Мособлэнерго» подключены 1542 садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединения граждан в городских и муниципальных округах Московской области. Из них электросетевое хозяйство почти 670 объединений уже передано в собственность «Мособлэнерго».

Передача электросетевого имущества СНТ в собственность сетевой компании дает потребителям ряд преимуществ. Собственники, передавшие свои электросети профессионалам, освобождаются от затрат, связанных с их капитальным ремонтом и эксплуатацией. Техническое обслуживание и ремонт переходят в руки энергокомпании.

Министр энергетики Московской области Сергей Воропанов отметил: «Для владельцев участков в СНТ передача сетей энергетикам — это прежде всего избавление от зависимости от частных ветхих сетей. Консолидация — фундамент энергетической безопасности всего региона».

Упрощенная схема передачи электросетей СНТ в собственность территориальным сетевым организациям действует в Московской области с 2019 года. Цель консолидации — повышение эффективности эксплуатации электрообъектов, достижение высоких стандартов качества и надежности энергоснабжения потребителей, создание единых условий по технологическому присоединению новых абонентов и обеспечение энергетической безопасности региона в долгосрочной перспективе.