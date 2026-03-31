«Мособлэнерго» обновило оборудование еще на 450 объектах в Подмосковье

Специалисты «Мособлэнерго» завершили цикл работ по модернизации систем релейной защиты и автоматики. В течение года оборудование заменили более чем на 450 объектах электросетевого хозяйства Московской области.

Технологическое переоснащение направлено на улучшение характеристик защиты оборудования и сокращение времени устранения технологических нарушений. Устаревшие устройства на электромеханической базе заменили на современные микропроцессорные терминалы релейной защиты и автоматики.

Новое оборудование обеспечивает точность и селективность срабатывания, а также расширенные функциональные возможности по диагностике и мониторингу параметров электрической сети в реальном времени. Это повышает надежность электроснабжения потребителей и сокращает время восстановления сети при технологических нарушениях.

Министр энергетики Московской области Сергей Воропанов отметил: «Переход на микропроцессорные устройства релейной защиты и автоматики — это внедрение интеллектуальных систем в электросетевой комплекс региона».

Модернизация проводится в рамках производственных программ компании и позволяет обеспечивать высокое качество электроснабжения потребителей Московской области.