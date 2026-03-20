«Мособлэнерго» интегрирует искусственный интеллект в рабочие процессы

Мособлэнерго» активно внедряет искусственный интеллект (ИИ) в различные аспекты своей деятельности. Использование нейросетей охватывает широкий спектр задач: от проверки документов до создания собственных ИИ-агентов и формирования больших данных для управления сетями.

В закупочной деятельности компании ИИ помогает специалистам проверять документы участников закупок. Нейросети автоматически сравнивают параметры с требованиями технического задания, выявляют несоответствия и формируют черновик замечаний.

В блоке корпоративного управления внедрен «умный» сервис проверки доверенностей. Нейросеть анализирует структуру документа, выявляя объем и корректность формулировок полномочий при передоверии.

В коммерческом блоке ИИ анализирует рынок для актуализации прейскуранта, включающего более 270 услуг, и помогает выявлять нарушения при размещении волоконно-оптических линий связи на опорах.

ИИ также активно применяется в профориентации. Компания использует клиповый формат и удобные онлайн-сервисы для работы со студентами, выстраивая непрерывную цепочку «студент — работодатель».

Убедившись в эффективности массовых инструментов, «Мособлэнерго» приступила к созданию собственных ИИ-агентов. Первый такой помощник уже запущен на «Портале потребителя „Мособлэнерго“. Нейросеть помогает жителям и бизнесу решать вопросы в онлайн-режиме, снижая нагрузку на кол-центры.

Следующим этапом цифрового развития станет обогащение техническими параметрами единой информационной модели сети. В компании проводится работа по наполнению диспетчерской информационной системы «Модус».

Министр энергетики Московской области Сергей Воропанов отметил: «Внедрение ИИ в энергетике Московской области демонстрирует пример системного подхода к технологической модернизации».