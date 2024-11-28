Мособлдума внесла изменения в бюджет на 2024 год

Мособлдума на 99-м заседании внесла изменения в бюджет Московской области на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов. Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов отметил, что рост доходов бюджета обусловлен созданием благоприятных условий для предпринимателей, увеличением темпов развития, ростом объемов производства и реализацией инвестпроектов.

«Основные изменения касаются увеличения доходов на текущий год. Доходная часть увеличивается на 47,9 миллиарда рублей, в основном за счет собственных налоговых и неналоговых доходов», — подчеркнул спикер.

По его словам, в регион продолжают приходить новые инвесторы, а положительная динамика отражается в бюджете. Дефицит бюджета сократится на 70,9 миллиарда рублей. За счет перераспределения средств дополнительные финансирования направят на здравоохранение и социальную поддержку.

Помимо этого, планируется увеличение расходов на программу «Здравоохранение Подмосковья» на 21 миллиард рублей, а также на программу «Социальная защита населения Московской области» — на 6,4 миллиарда рублей. Также на поддержку участников СВО и их семей выделят 7,4 миллиарда рублей.

На сферу ЖКХ расходы вырастут почти на восемь миллиардов рублей, а еще 8,8 миллиарда рублей направят на обеспечение бесплатного проезда льготникам и обновление автобусного парка.