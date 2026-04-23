Мособлдума в первом чтении одобрила учреждение нового звания для IT-специалистов

В Подмосковье планируют ввести новое почетное звание для специалистов в сфере информационных технологий. Соответствующий законопроект, предусматривающий изменения в региональный закон о наградах, одобрили в первом чтении на заседании Московской областной думы.

Инициатива направлена на учреждение звания «Почетный работник информационных технологий Московской области».

«Звание будет присваиваться за заслуги в разработке инновационного программного обеспечения, во внедрении новых технологий, оптимизации и цифровой трансформации процессов, обеспечении информационной безопасности и защиты данных, совершенствовании и повышении эффективности технической поддержки, развитии инфраструктуры вычислительных ресурсов и систем хранения данных», — отметил председатель комитета Мособлдумы по вопросам государственной власти и региональной безопасности Александр Баранов.

В регионе активно развивается цифровизация различных сфер.

«Наши жители записываются к врачу в пару кликов, региональные ведомства обрабатывают гигантские массивы данных за секунды, активно внедряется искусственный интеллект — цифра уже глубоко вошла в нашу повседневную жизнь. За всей этой работой стоит труд конкретных людей», — напомнил Александр Баранов.

Документ также предусматривает изменение подхода к наименованию наград: предлагается отказаться от формулировки «Заслуженный работник» в пользу «Почетный работник». Это позволит избежать пересечения с федеральной системой наград и четко разграничить региональные и общероссийские звания.

На сегодняшний день в Подмосковье уже действует система поощрений для представителей различных профессий: почетные звания присваивают работникам науки, здравоохранения, сельского хозяйства, архитектуры, дорожной отрасли и других сфер.

Новая инициатива может дополнить этот перечень, подчеркнув значение цифровой экономики и роли IT-специалистов в развитии региона.