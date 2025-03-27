Мособлдума утвердила план мероприятий ко Дню Победы в Подмосковье

План мероприятий по празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне утвердили в Мособлдуме. В него включили около 30 событий.

По словам председателя регионального парламента Игоря Брынцалова, в честь праздника в Подмосковье пройдут выставки, конференции и форумы.

«На таких встречах мы вместе с главами выполняем поручение президента – вручаем юбилейные медали в честь 80-летия Победы, узнаем, чем необходимо помочь», — сказал он.

Кроме того, депутаты примут участие в субботниках по благоустройству воинских мемориалов, в акции «Диктант Победы» и других мероприятиях.