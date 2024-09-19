Мособлдума утвердила Наталию Масленкину на должность первого зампреда правительства

Назначение Наталии Масленкиной на пост первого заместителя председателя правительства Подмосковья согласовали в Мособлдуме. Решение принято на 92-м заседании регионального парламента.

«Мы тесно сотрудничаем с Наталией Александровной в части подготовки трехлетнего бюджета. Можно сказать, что на связи мы постоянно. Наталия Александровна владеет всеми необходимыми знаниями, за плечами большой опыт работы в министерстве финансов», — отметил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

«Для нас важно обеспечить сейчас стабильное существование социального блока, его развитие и, безусловно, ответ на запросы наших жителей. При этом важно не потерять инвестиционную составляющую и баланс бюджета. Это является ключевой и самой большой задачей, которая стоит перед курируемым блоком», — говорит Наталия Масленкина.

Одной из главных задач она назвала создание условий, при которых бизнес сможет качественно и быстро сотрудничать с государством.

Новую структуру областного правительства согласовали в Подмосковье. Губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что это его большая команда, и поблагодарил каждого за участие в развитии региона.

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