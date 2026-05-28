Мособлдума утвердила День садовода в Подмосковье

Новый праздник установили в Подмосковье. Каждое четвертое воскресенье сентября в регионе будут отмечать День садовода. Такое решение приняли на 137-м заседании Мособлдумы.

Праздник установили по инициативе жителей. Идею предложили на областном форуме «Садоводы Подмосковья».

Сейчас в этом секторе трудятся около 60 миллионов россиян. В Московской области насчитывают порядка 12 тысяч СНТ и более четырех миллионов садоводов.

«Это колоссальное количество людей, которых объединяет любовь к труду и заботе о земле. Для Подмосковья садоводство стало доброй традицией, и мы хотим закрепить официально праздник для них», — рассказал председатель Комитета Мособлдумы по имущественным отношениям, природопользованию и экологии Владимир Шапкин.

Учреждение нового праздника поможет популяризировать садоводческое движение и объединить сообщество.

«В субботу, накануне, в Московской области уже отмечается День урожая Подмосковья. А воскресенье станет кульминацией — Днем садовода. Сезон окончен, урожай собран. В этот день в муниципалитетах можно будет организовывать ярмарки, где жители купят все необходимое для огорода и сделают запасы на зиму, а также проводить встречи-семинары по обмену опытом», — добавил парламентарий.

Аналогичные даты уже установлены в Санкт-Петербурге, Ленинградской, Рязанской, Ульяновской, Тамбовской, Челябинской, Самарской и других областях.