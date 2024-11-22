Мособлдума утвердила бюджет на оказание экстренной соцпомощи на 2025 год

Средства для оказания государственной социальной помощи и экстренной помощи предусмотрели в бюджете Московской области на 2025 год. По словам председателя комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрея Голубева, на эти цели запланировано выделить около двух миллиардов рублей.

Голубев уточнил, что для граждан, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, предусмотрена экстренная социальная помощь. Она может составлять до 10 тысяч рублей для одиноко проживающего лица и до семи тысяч рублей на каждого члена семьи. В кризисных случаях размер помощи увеличивается до 30 тысяч рублей на члена семьи и до 50 тысяч рублей для человека, живущего в одиночку.

Также Голубев отметил, что жители Подмосковья могут воспользоваться социальным контрактом. Заключить такой контракт с органами социальной защиты имеют возможность малоимущие семьи и одинокие граждане, чей среднедушевой доход ниже прожиточного минимума по причинам, не зависящим от них.

Экстренная социальная помощь доступна жителям региона в случае возникновения трудных жизненных обстоятельств, таких как инвалидность, безработица, недостаток средств, безнадзорность, а также неспособность к самообслуживанию из-за возраста или болезни. Получить экстренную помощь можно раз в год, подав заявление через региональный портал госуслуг.