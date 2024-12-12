Штрафы за незаконную уличную торговлю ввели в Подмосковье

КоАП Московской области дополнили новой статьей, которая предусматривает штрафы за розничную торговлю, оказание услуг общественного питания и бытовых услуг в неустановленных местах.

Для обычных жителей размер штрафов составит от 2500 до 5000 рублей, для индивидуальных предпринимателей и должностных лиц — от 10 до 30 тысяч рублей, для юридических лиц — от 150 до 200 тысяч рублей.

За повторное правонарушение в течение года также будут штрафы — от 5000 рублей до 500 тысяч рублей.

«Ежегодно поступает более двух тысяч жалоб на незаконную уличную торговлю. По 3,8 тысячи адресов нарушения выявляют регулярно, а по 120 адресам — ежедневно», — рассказал депутат Сергей Керселян.

Планируется, что составлять протоколы будут сотрудники местных администраций.