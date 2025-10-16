Мособлдума урегулировала патриотическое воспитание в Подмосковье

Значимость патриотического воспитания укрепили в Подмосковье. Для этого Мособлдума утвердила нормативно-правовое регулирование этой работы.

Поправки в закон установили дополнительные понятия для духовно-нравственного и гражданско-патриотического воспитания. Кроме того, теперь им могут активнее заниматься молодежные и физкультурно-спортивные организации.

Новые правила расширили цели и задачи патриотической работы. Она будет направлена на сохранение и укрепление традиционных ценностей и развитие мотивации к обучению в кадетских школах.

Методические рекомендации учреждениям будет предоставлять министерство информационной и молодежной политики.