Мособлдума согласовала назначение Михаила Хайкина на должность зампреда правительства Подмосковья

Назначение Михаила Хайкина на должность заместителя председателя правительства — министра благоустройства согласовали в Мособлдуме. Решение приняли на 91-м заседании регионального парламента.

«Более десяти лет Михаил Владимирович глубоко погружен в проблематику Подмосковья. С 2014 он курировал блок вопросов архитектурно-художественного облика региона. В 2018 году возглавил первое в стране министерство благоустройства», — рассказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

В Подмосковье активно преображаются общественные пространства, и жители это видят. В городах появляются пешеходные зоны, становятся комфортнее скверы, набережные и площади. Стало больше парков и лесопарков.

Михаил Хайкин теперь будет курировать не только благоустройство в Подмосковье, но также и спорт, культуру, объекты культурного наследия.

«Уверен, что по новому направлению будем достигать значимых результатов», — отметил он.

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