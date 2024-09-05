Мособлдума согласовала назначение Евгения Хромушина на должность вице-губернатора Подмосковья

Назначение Евгения Хромушина на должность вице-губернатора Подмосковья согласовали в Мособлдуме. Решение приняли на 91-м заседании.

Ранее Хромушин занимал пост вице-губернатора — министра энергетики Московской области.

«Евгения Акимовича мы утверждали на эту должность для решения задач в рамках масштабной программы по модернизации тепловых сетей, котельных», — отметил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Накопившиеся проблемы в энергетике потребовали кардинальных решений. В Подмосковье пересмотрели стратегию работы и сформировали мощную программу модернизации всей сферы.

«Полномочия, которые ранее были мне даны, позволили достаточно оперативно сформировать программу по модернизации. Теперь профильный министр будет заниматься непосредственно реализацией этой программы», — отметил Евгений Хромушин.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».