Мособлдума рассмотрит законопроект об увеличении ежемесячных доплат пенсионерам

На форуме Мособлдумы «Активное долголетие в Подмосковье» обсудили меры поддержки пожилых граждан региона. Так, в Московской области могут принять дополнительные меры поддержки, которые затронут 70 тысяч человек.

Председатель Комитета по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев сообщил, что в Подмосковье установлена ежемесячная доплата до 18 тысяч рублей для неработающих одиноких пенсионеров старше 65 лет.

Он отметил, что на ближайшем заседании рассмотрят законопроект об увеличении этой выплаты до 20 тысяч рублей. Если пенсия гражданина будет ниже этой суммы, государство компенсирует разницу.

Чтобы претендовать на меру поддержки, у пенсионера не должно быть работы, он должен проживать в Подмосковье не менее десяти лет, а также жить в одиночку или с другим неработающим пенсионером.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

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